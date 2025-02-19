В Карачаево-Черкесии трое альпинистов попали под лавину

Трое альпинистов попали под лавину в Карачаево-Черкесии, сообщает ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, один из них выбрался, двоих ищут.

Глава республики Рашид Темрезов сообщил, что туристы попали под лавину в районе балки Орленок Софийской поляны в Зеленчукском районе. Группа альпинистов совершала поход самостоятельно, они не зарегистрировались в МЧС. К месту проведения поисково-спасательных работ выдвинулись 34 спасателя и 6 единиц техники.

В октябре 2024 года российские альпинисты погибли в Непале. Пять человек собирались покорить гору Дхаулагири. Восхождение без использования кислорода началось 1 сентября. Перед этим все прошли медосмотр. Россияне перестали выходить на связь 6 октября. Один из мужчин сорвался на высоте 7,6 км и утянул остальных за собой в пропасть.