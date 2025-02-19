По судьбе Березовой роще в Академическом проведут общественный опрос

Судьбу Березовой рощи в Академическом будут решать посредством большого общественного опроса. Такое распоряжение дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время встречи с противниками застройки.

Местные жители настаивали на том, что их мнение относительно застройки не было учтено. Тогда градоначальник предложил решить вопрос максимально открыто и согласился на проведение опроса.

"Давайте, коллеги, мы выступим в какой-то степени арбитром, организуем широкий опрос, чтобы это было открыто и прозрачно, корректно задавались вопросы. Мы их согласуем, прежде чем их озвучить и все. Плюсы и минусы, но с доводами. Какой запрос у жителей? Поступим по-честному. Если настаиваете, что что-то некорректно проведено, что-то сейчас зафиксировано, давайте мы арбитрами выступим. Я предлагаю в протоколе сегодняшней встречи это зафиксировать. У нас есть опыт проведения общественных опросов и мы по многим позициям находили компромиссное решение, когда люди соглашались с позицией другого человека. Не с нашей позицией, мы должны людей слышать", - заявил Орлов.

Когда пройдет опрос пока неизвестно.