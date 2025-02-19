19 Февраля 2025
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

"Фильм ужасов": Европа в шоке от изменившегося отношения США

"Фильмом ужасов" для европейцев стало изменившееся отношение США. Об этом пишет The New York Times, сообщают Известия.
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Статья называется "Предательство США нереально для европейцев". В ней описывается новая риторика Трампа. Ее сравнивают с "ужастиком", где близких людей главных героев заменили чудовищными двойниками.

"Паника возникает из-за того, что не знаешь, кому можно доверять, и осознаёшь, насколько ты беззащитен, когда союзник становится агрессором", — пишет автор.

По его мнению, именно так себя сейчас чувствуют Европа и Украина.

Администрацию Трампа обвиняют в угрозах создать торговую войну, поддержке "нелиберальных, пророссийских" партий по всей Европе.

Также страны Запада в шоке от того, что контакты США и России по Украине проходят без участия союзников из Европы. Автор статьи пишет о том, что никто на самом деле не знает, "о чём американские и российские официальные лица говорили за закрытыми дверями на этой неделе".

Отмечается, что прошло несколько поколений с тех пор, как Европа чувствовала себя такой "обнажённой и беззащитной".

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Европе пора просыпаться от своего "кошмарного сна". Ранее глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген назвал прошедший форум "кошмарным сном для Европы". В ответ Захарова задает вопрос, когда она собирается просыпаться. Представитель МИД отметила, что Западная Европа давно пребывает в том состоянии, когда не может трезво оценивать окружающую реальность.

Теги: ужас, европа, сша, шок


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