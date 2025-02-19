Грозит пожизненное: более 100 человек задержали в двух регионах РФ за вывод украденных денег

Более 100 человек задержали в Татарстане и Новосибирске за вывод украденных денег за прошедший год. Об этом рассказал заместитель главы МВД России Андрей Храпов на форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.

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По словам Храпова, МВД на протяжении 2024 года проводило серьезные мероприятия по декриминализации этих двух регионов и в итоге пресекло деятельность преступных групп, которые переводили деньги за границу, преимущественно на Украину.

"То есть существовали целые группы молодых людей, которые занимались дропперством. Все деньги приходили туда и выводились. <...> Это Татарстан и Новосибирск", - сказал он

Храпов добавил, что в Новосибирске задержали более 60 человек, которые занимались этим видом преступлений. В Татарстане - более 40. Среди них есть несовершеннолетние.

Возбуждены уголовные дела по статье "организация преступного сообщества". Им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в уголовный кодекс РФ могут ввести наказание дропперов – подставных лиц, задействованных в преступных схемах по выводу средств с банковских карт. Стать фигурантом уголовного дела можно будет за передачу банковских карт третьим лицам, а также за вывод средств с таких карт.