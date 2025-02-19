Лавров: визовый режим для трудовых мигрантов вводить не нужно

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выступил против визового режима для трудовых мигрантов. Об этом он заявил на правительственном часе в Государственной думе, пишет ТАСС.

По его мнению, нужно просто ужесточить контроль за их поведением.

"Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением. Но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим", - сказал Лавров.

Он отметил, что мигранты допустили много нарушений, но ужесточение визового режима не отвечает долгосрочным интересам России.

С первого января максимальный срок пребывания в России иностранных граждан, прибывших в безвизовом порядке, составляет не более 90 дней в год. Исключение составляют случаи, когда разрешенный срок пребывания продлен в установленном порядке.

С 25 января этого года иностранные граждане могут продлить имеющуюся визу. С пятого февраля должностные лица органов внутренних дел РФ могут принимать решения об административном выдворении мигрантов за пределы страны.

Если иностранец утратил законные основания для нахождения в России, вводится миграционный режим высылки. Их вносят в реестр контролируемых лиц.

Им запрещено менять место жительства или пребывания, выезжать за пределы региона, водить машину, покупать недвижимость, заключать брак, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открывать банковские счета.

Ранее Рособрнадзор удалил своей проект приказа о том, что детям мигрантов достаточно набрать всего 30% баллов для прохождения теста по русскому языку. Он был размещен накануне, но после поднявшейся волны возмущения тут же отозван.

Предполагается, что дети мигрантов перед зачислением в школ будут тестироваться на знание русского языка в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях. Но такое требование - это девальвация принятого закона и фикция, ведь 30% - это в лучшем случае двойка, заявил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин.