"Погиб за две недели до заключения контракта": депутат рассказал об абсурдной ситуации на СВО

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал об абсурдной и неприятной ситуации, в которую попал отец погибшего на СВО бойца.

Как сообщил депутат в своем Telegram-канале, на прошлой неделе к нему обратился отец военного из Первоуральска. Его сын заключил контракт с Минобороны РФ и через пару месяцев погиб на боевом задании в зоне СВО. При этом из официальных документов отец уральца узнал, что тот погиб… за две недели до заключения контракта. Как выяснилось, причиной стала опечатка.

"И при всей очевидной абсурдности опечатки отец павшего бойца долгие месяцы не может добиться ее исправления. Воинская часть игнорила и его просьбы, и попытки комиссариата решить вопрос. Другие инстанции также либо разводили руками, либо отделывались отписками", - рассказал Иванов.

Из-за ошибки мужчина не может оформить страховые выплаты и установить на кладбище памятник сыну, так как не знает точной даты его гибели. Свердловский депутат по своим каналам связался с Министерством обороны и объяснил ситуацию. Там провели свою проверку.

"Видимо, кому надо дали волшебный пендель, потому что спустя пару дней мне снова написал заявитель: "Мне отзвонился отдел кадров в/ч, отзвонились из центра опознания, все бумаги оформляются...", - добавил Максим Иванов, пообещав держать процесс исправления документов на контроле.

Напомним, недавно он рассказывал про участника СВО из Нижнего Тагила, который "сражается за 1,5 кило пельменей в день".