Песков: Переговоры Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля

В Кремле допускают, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля.

"[В конце февраля] может быть [встреча], а может и не быть", - цитирует ТАСС пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее Трамп также не исключил возможность встречи с Путиным до конца февраля.

Помощник президента Юрий Ушаков после переговоров в Эр-Рияде заявил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно, но она вряд ли состоится на следующей неделе. Президент РФ сам решит, когда начнутся контакты, подчеркнул он.