Екатеринбургский зоопарк попросил десятки миллионов из бюджета на новые вольеры

19 февраля депутаты комиссии гордумы по местному самоуправлению провели выездное заседание в екатеринбургском зоопарке. Как оказалось, несмотря на довольно успешную работу зверинца — в 2024 году его посетили около 700 тыс. человек, средств на обеспечение комфортного содержания животных хватает не полностью.

Как передает корреспондент Накануне.RU, директор учреждения Светлана Прилепина рассказала о планируемой реконструкции павильонов для бурых медведей, которая обойдется в 30 млн рублей, а у зоопарка есть только половина от этой суммы. Прилепина обратилась с просьбой к депутатам выделить из бюджета города еще 15 млн рублей.

"Вольеры советских времен, достаточно старые, построенные еще по тем стандартам, их не ремонтировали. Здесь живут пожилые медведи, мы уже присматривали и молодежь, но прежде, чем селить новичков, нужно обновить вольеры", — сказала директор зоопарка.

Кроме того, необходимо построить новые, более просторные вольеры для амурских тигров. На это потребуется 55 млн рублей. Строительство запланировано на 2026 год.

Депутаты, в свою очередь, согласились поднять вопрос о выделении 15 млн рублей во время следующих обсуждений корректировки бюджета.

"Мы видим с вами огромную работу, которая проделана руководством, сотрудниками зоопарка. Видно, что люди любят свою работу, и горожане, собственно говоря, отдают эту любовь, приходя и увеличивая поток посещения. (…) Давайте тогда мы проголосуем за то, чтобы отметить именно этот момент о дополнительном финансировании 15 млн, ну а 55 млн на 2026-й год возьмем на заметку и не будем забывать", — отметил председатель комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Сергин.

Светлана Прилепина подчеркнула, что все благополучие зоопарка держится на трех "К" — комфорт посетителей, комфорт сотрудников, комфорт животных.