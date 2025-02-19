19 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Рособрнадзор формально повысил требования по русскому языку к детям мигрантов

Рособрнадзор после критики представил новый законопроект о минимальном количестве баллов для успешного прохождения тестирования на знание русского языка, достаточного для зачисления детей мигрантов в школы.
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Как сообщалось, изначально Рособрнадзор установил порог в 30% баллов, но после этого поднялась волна возмущения, и законопроект был отозван. Такое требование - это девальвация принятого закона и фикция, ведь 30% - это в лучшем случае двойка, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нынешний законопроект формально немного повышает планку. Для прохождения аттестации достаточно получить тройку. То есть с двойкой в школу не примут, но вот "троечники" необязательно будут знать русский лучше, чем "тридцатипроцентники". В приказе никак не оговаривается содержание тестирования, поэтому тройку, не исключено, можно будет поставить за то, за что обычно ставят двойку. Это может быть связано, например, со шкалой перевода первичных баллов в итоговые, что много лет применяется на ЕГЭ и используется для манипуляций с ростом итоговых баллов. Схема сводится к тому, что за самые простые задания дается много баллов, то есть можно решить треть заданий и набрать более половины баллов. К тому же сами задания упрощаются. Такая возможность является вполне реальной, если это делается даже для российских детей.

В проекте приказа говорится, что это подтвердит "соответствие уровня владения русским языком требованиям в необходимом объеме".

"Я так понимаю, ведомство предлагает школам самим, на свой страх и риск принимать решение - берем ребенка мигранта в класс или не берем. Антикоррупционная экспертиза правового акта, конечно будет пройдена, так как в самом акте коррупционной составляющей нет. А что там на местах будет - это не вопрос федерального ведомства", - пишет питерский учитель Михаил Богданов.

Приказ должен вступить в силу 1 апреля 2025 года, то есть одновременно с законом, запрещающим принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка. Президент Владимир Путин подписал закон в конце 2024 года.

Диагностические материалы для тестирования детей иностранцев на знание русского языка перед приемом в российские школы будут разработаны к середине марта, заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. Именно этим будет устанавливаться реальная планка требований.

Теги: мигранты, русский язык, рособрнадзор


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