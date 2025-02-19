Холодный плен: сериал «Челюскин. Первые» о катастрофе парохода и легендарном спасении участников экспедиции выйдет 20 февраля на Wink

Премьера сериала-блокбастера от продюсера Федора Бондарчука «Челюскин. Первые» (18+) состоится 20 февраля в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

В основу сюжета вошли реальные события 1934 года. Пароход ледокольного типа «Челюскин» под управлением исследователя Арктики Отто Шмидта отправляется из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь. Но великая идея обернулась трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Оказавшись в суровых арктических условиях, два месяца челюскинцы боролись за жизнь, а советские летчики предпринимали попытки спасти участников экспедиции из ледяного плена.



Ольга Гурьевских, председатель Свердловского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» считает: «Подобные фильмы имеют очень важное значение для знакомства широкой публики с именами великих исследователей, внесших вклад в изучение территории нашей большой страны. Проект погружает нас в исторические события и сложные условия преодоления, с которыми сталкиваются исследователи Арктики. Экспедиция Отто Шмидта имеет огромное значение для России. Одной из ключевых целей советского ученого было преодоление Северного морского пути за одну навигацию на корабле не ледового класса. Благодаря экспедиции, которая все-таки была признана успешной, сократилось время преодоления водного расстояния между Европой и Дальним Востоком, открылись новые перспективы экономического и стратегического развития нашей страны, укрепившие позиции России в Арктике. Кроме того, достигнутый результат способствовал развитию технологий, необходимых для навигации в суровых климатических условиях. Были получены важные научные данные в области гидрологии, гидрохимии, гидробиологии и метеорологии».

Сериал снимали на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, а также на Крайнем Севере. Съемочной группе приходилось работать при экстремальных морозах – температура опускалась до –50°C. Из-за таких погодных условий команда постоянно сталкивалась с трудностями: под лед провалился снегоуборочный трактор, а декорации уносило в море. После этого рабочий процесс пришлось перенести в павильон. В проекте использовался LED-экран длиной 32 метра и высотой 8 метров, на котором при помощи компьютерной графики и в режиме реального времени создавали виртуальный мир, заменявший актерам природные локации и декорации сериала. В главных ролях: Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и Алексей Розин. Режиссер проекта – Степан Коршунов.





Александр Лойе, актер отмечает: «На севере очень сложно работать даже подготовленной и полностью экипированной команде. Были дни, которые начинались при ясной и солнечной погоде, а потом нас накрывало снежной бурей так, что мы не видели друг друга на расстоянии десяти метров. Сильный северный ветер пронизывал до костей, но все члены команды собирали волю в кулак и продолжали работать».

Серии «Челюскин. Первые» (18+) будут выходить каждую неделю – практически в те же даты, в которые 91 год назад разворачивались реальные события, вдохновившие авторов проекта на его создание. Картина пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация»‎, «Фишер», «Балет» и другие). Производством проекта занимается компания Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).