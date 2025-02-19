В Прикамье матери вменяют незаконное получение пособий на нерождённого ребёнка

В Прикамье 38-летней многодетной матери грозит наказание за получение пособий на нерождённого ребенка. Следствие полагает, что она ради денег использовала закон в корыстных целях.

Дама якобы решила воспользоваться нормой законодательства, дающей право регистрировать в ЗАГСе ребенка, родившегося вне медицинской организации, при наличии заявления лица, присутствовавшего при родах. Позвав мнимого свидетеля, обвиняемая обратилась в отдел ЗАГС Перми, указав в заявлении необходимые для регистрации документы на якобы родившегося дома ребёнка. Получив свидетельство о рождении девятого ребенка, она обратилась в МФЦ за выплатами и пособиями, положенных ей как многодетной матери-одиночке.

С августа 2020 по август 2023 гг. женщина получила более 580 тыс. руб. Арестовано недвижимое имущество обвиняемой на сумму в 450 тыс. руб. Дело ушло в суд, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.