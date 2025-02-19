Проректор УрФУ Дмитрий Бугров вошел в состав экспертов Минэкономики РФ

Проректор Уральского федерального университета Дмитрий Бугров привлечен к работе Министерства экономического развития страны в качестве эксперта. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

"Компетенции эксперта вуза получили федеральное подтверждение. Наш первый проректор и завкафедрой социально-культурного сервиса и туризма Дмитрий Бугров включен в состав национального экспертного совета по развитию кадрового потенциала в индустрии туризма и гостеприимства — такой работает при Министерстве экономического развития РФ", - говорится в сообщении вуза.

Напомним, что Дмитрий Бугров занял пост декана исторического факультета УрГУ в 1994 году, в 2007 числился ректором университета, а после объединения УрГУ и УПИ в 2011 году стал первым проректором УрФУ.