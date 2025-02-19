В ЕС заявили, что Россия выглядит победительницей после переговоров в Эр-Рияде

РФ выглядит победительницей на фоне переговоров с США в Эр-Рияде, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"Если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне — победители. Их позиция: "сейчас все приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим", — сказала она в интервью Euractiv.

Напомним, после переговоров в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп заявил, что Украина могла бы завершить конфликт и не потерять территории еще несколько лет назад. Он добавил, что Владимир Зеленский — "абсолютно некомпетентный президент, делает нелепые заявления, и его руководство позволило конфликту продолжаться". "Украине придется заплатить, или выяснить, куда делись деньги. Кажется, Зеленский сам говорил, что не знает, где половина денег, которые дали США", - отметил Трамп. Российский обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что фактически Трамп "закатал в асфальт" Зеленского.