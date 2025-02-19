Россиян стали грабить вирусы, загружающиеся на мобильный телефон

Во второй половине 2024 года в России наметилась опасная тенденция - рост фактов мошенничества с помощью удаленного доступа - когда на телефоны пользователей загружается вирус SpyNote.

Он мигрирует под безопасное приложение и некоторое время собирает информацию пользователей, их пароли. Затем злоумышленники получают доступ к банковским приложениям людей и общичают их счета. Об этом сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках пленарной сессии "Противостояние кибермошенничеству: консолидация усилий" на форуме Кибербезопасность, который проходит в эти дни в Екатеринбурге.

Она отметила, что за второе полугодие прошлого года 40-50% хищений денежных средств проходило таким образом. Она также отметила, что приложения некоторых банков защищены от этого вируса и поставила задачу остальным банкам ввести такую защиту ко второму кварталу текущего года.