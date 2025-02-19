Партийный проект ЕР: В Тюменской области стартовали мероприятия первой «Муниципальной женской политшколы»

19 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Тюменская область
Фото: astrobl.ru

Партийный проект ЕР: В Тюменской области стартовали мероприятия первой «Муниципальной женской политшколы»

В трех муниципальных образованиях Тюменской области — Тобольске, Тюмени и с. Казанском в эти дни проходят мероприятия в рамках пилотного проекта «Женского движения Единой России».

Секретарь Генсовета ЕР, первый заместитель спикера Совета Федерации ФС РФ Владимир Якушев на стратегической сессии политшколы в частности сказал: "Муниципальный уровень – передний край нашей политической работы. Это постоянный контакт с людьми, сбор их запросов, которые определяют вектор работы партии. Надо выстроить эффективную рабочую связку между первичками и депутатами МСУ. На этих постах трудится много женщин. Важно дать им больше возможностей проявить себя. Предоставить нужные инструменты для работы — совместно с первичными отделениями и местными сообществами. Этому и посвящен пилотный проект «Муниципальная женская политшкола".

Презентация проектов "Команда Урала" и "Утро"(2024)|Фото: Накануне.RU

Напомним, 13 декабря в Москве на федеральной стратегической сессии «Женская политика» в связи с накопленным Тюменской областью опытом регион был предложен в качестве пилотной территории для реализации и апробирования просветительского проекта для женщин из отдаленных муниципалитетов. И уже в феврале состоялся старт «Муниципальной женской политшколы» на тюменской земле.

Единая Россия, партия, ЕР, флаг, флаг Единой России(2019)|Фото: Накануне.RU

Всего за три дня в обучении примут участие более 600 женщин из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В рамках обучения для сторонников партии «Единая Россия» и представителей первичных отделений, действующих политиков, депутатов муниципального и регионального уровней, представителей исполнительной власти, территориального общественного самоуправления и различных общественных организаций, муниципальных служащих выступили федеральные спикеры.

Губернатор Тюменской области Александр Моор приветствовал единомышленниц из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, поблагодарил активисток за их неравнодушие и общественно полезную деятельность.

Александр Моор и Владимир Якушев на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2023)|Фото: Накануне.RU

"В результате таких встреч и общения рождаются новые идеи, проекты и инициативы. Женщины принимают активное участие в социальной и политической жизни региона" — сказал тюменский губернатор.

Координатор ЖД ЕР в Тюменской области, председатель городской Думы Тюмени Светлана Иванова рассказала, что в регионе на всех уровнях представительной власти работают более 1900 женщин-депутатов.

"Их роль как наиболее близких к народу коммуникаторов неоценима сегодня для страны, региона, городов и поселений. Муниципальные депутаты — рупор органов власти. «Женское движение Единой России» в Тюменской области стремится всесторонне развивать женщин-политиков и помогает им становиться более компетентными и профессиональными", — добавила Светлана Иванова.

Спикер городской думы Тюмени Светлана Иванова(2025)|Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев вручил активисткам «Женского движения Единой России» благодарности за вклад в развитие и реализацию федерального партийного проекта.

Обучающие встречи завершаются 19 февраля в селе Казанском. Итогом комплекса мероприятий «Муниципальной женской политшколы» в Тюменской области станет выработанная модель подготовки муниципальных депутатов-женщин для работы в округах совместно с первичными отделениями и сообществами, которую можно будет применить во всех регионах страны.

Теги: ер, владимир якушев, светлана иванова, городска дума тюмени, женское движение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети