Партийный проект ЕР: В Тюменской области стартовали мероприятия первой «Муниципальной женской политшколы»

В трех муниципальных образованиях Тюменской области — Тобольске, Тюмени и с. Казанском в эти дни проходят мероприятия в рамках пилотного проекта «Женского движения Единой России».

Секретарь Генсовета ЕР, первый заместитель спикера Совета Федерации ФС РФ Владимир Якушев на стратегической сессии политшколы в частности сказал: "Муниципальный уровень – передний край нашей политической работы. Это постоянный контакт с людьми, сбор их запросов, которые определяют вектор работы партии. Надо выстроить эффективную рабочую связку между первичками и депутатами МСУ. На этих постах трудится много женщин. Важно дать им больше возможностей проявить себя. Предоставить нужные инструменты для работы — совместно с первичными отделениями и местными сообществами. Этому и посвящен пилотный проект «Муниципальная женская политшкола".

Напомним, 13 декабря в Москве на федеральной стратегической сессии «Женская политика» в связи с накопленным Тюменской областью опытом регион был предложен в качестве пилотной территории для реализации и апробирования просветительского проекта для женщин из отдаленных муниципалитетов. И уже в феврале состоялся старт «Муниципальной женской политшколы» на тюменской земле.

Всего за три дня в обучении примут участие более 600 женщин из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В рамках обучения для сторонников партии «Единая Россия» и представителей первичных отделений, действующих политиков, депутатов муниципального и регионального уровней, представителей исполнительной власти, территориального общественного самоуправления и различных общественных организаций, муниципальных служащих выступили федеральные спикеры.

Губернатор Тюменской области Александр Моор приветствовал единомышленниц из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, поблагодарил активисток за их неравнодушие и общественно полезную деятельность.

"В результате таких встреч и общения рождаются новые идеи, проекты и инициативы. Женщины принимают активное участие в социальной и политической жизни региона" — сказал тюменский губернатор.

Координатор ЖД ЕР в Тюменской области, председатель городской Думы Тюмени Светлана Иванова рассказала, что в регионе на всех уровнях представительной власти работают более 1900 женщин-депутатов.

"Их роль как наиболее близких к народу коммуникаторов неоценима сегодня для страны, региона, городов и поселений. Муниципальные депутаты — рупор органов власти. «Женское движение Единой России» в Тюменской области стремится всесторонне развивать женщин-политиков и помогает им становиться более компетентными и профессиональными", — добавила Светлана Иванова.

Владимир Якушев вручил активисткам «Женского движения Единой России» благодарности за вклад в развитие и реализацию федерального партийного проекта.

Обучающие встречи завершаются 19 февраля в селе Казанском. Итогом комплекса мероприятий «Муниципальной женской политшколы» в Тюменской области станет выработанная модель подготовки муниципальных депутатов-женщин для работы в округах совместно с первичными отделениями и сообществами, которую можно будет применить во всех регионах страны.