Набиуллина: Более 27 миллиардов похитили у граждан мошенники в прошлом году

Более 27 млрд руб. похитили у граждан мошенники в прошлом году.

Об этом на форуме по кибербезопасности заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент Накануне.RU. При этом она отметила, что цифра может быть выше, потому что некоторые банки занижали информацию о фактах мошенничества.

По словам Набиуллиной, один из банков не передавал информацию, под предлогом, что граждане переводили деньги добровольно. Центробанку пришлось усилить контроль.