Константинов предложил через суд признать незаконной передачу Крыма в 1954 году

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал в судебном порядке признать незаконной передачу Крыма в состав УССР в 1954 году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Крымчане не были согласны с кулуарным решением 1954 года. Историческую справедливость мы восстановили в 2014 году. Теперь необходимо дать юридическую оценку тем событиям, в судебном порядке признать эти действия незаконными", - написал Константинов.

Он отметил, что для народа Крыма это станет знаковым событием.

Как сообщалось, Крым будет добиваться решения Конституционного суда (КС) РФ о незаконности передачи Крыма УССР в 1954 году. Спикер крымского парламента заявлял об этом в феврале прошлого года.

19 февраля 1954 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР", приуроченное к 300-летию принятия Войска Запорожского в состав России. Однако оно было проведено в нарушение тогдашней конституции, а самих крымчан никто не спрашивал. Так,

по действовавшим на тот момент конституциями РСФСР и УССР, никаких полномочий по передаче территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ у союзных республик не было. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года выходит за пределы компетенции Президиума ВС СССР. Полномочия по изменению границ между республиками были только у Верховного Совета СССР.

Кроме того, Указ Президиума Верховного Совета СССР должно было утвердить Совместное представление Президиума ВС РСФСР и Президиума ВС УССР. Но такого документа вообще не существует. Еще один поразительный факт - закон СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" не содержит непосредственного указания на передачу Крыма, а только утверждает сам Указ Президиума ВС СССР, подчеркивал Константинов. И это далеко не полный перечень нарушений.