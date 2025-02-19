19 Февраля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Ключевая ставка ЦБ обернулась увеличением затрат застройщиков и стоимости жилья

Из-за повышения ключевой ставки Центробанка количество ипотечных сделок упало, но вот цены на жилье никак не снижаются, и даже наоборот растут. Только в прошлом году они выросли на 10% и более, вопреки заявленным целям ЦБ на "борьбу с инфляцией" и "охлаждение рынка".

Как передает корреспондент Накануне.RU, застройщики объясняют рост стоимости жилья, в том числе, тем, что у них выросли затраты на обслуживание эскроу-счетов, а это расчетный показатель от ставки самого Центробанка, которая постоянно растет.

"Стоимость [жилья] будет только расти, потому что в убыток работать не может никто. Для примера, если раньше, в 2023 году, мы фиксировали в проектах затраты на обслуживание эскроу-счетов в размере 4 тыс. рублей на квадратный метр, то сейчас 20-25 тыс. рублей на квадратный метр. Эта цифра — расчетная в модели от текущей ставки Центробанка", — заявил 18 февраля гендиректор ГК "Атлас Девелопмент" Владимир Городенкер на круглом столе в Екатеринбурге "Рынок недвижимости 2025: вызовы и стратегии роста".

Кроме того, он посетовал, что увеличился налог на прибыль с 20 до 25%, а многие партнеры, работающие как ИП, в этом году переписали цены из-за появления у них НДС. Это все не считая ежегодного роста цен на стройматериалы, увеличения зарплат рабочим, стоимости участков и так далее.

Эксперт в сфере недвижимости Иван Филимонов ранее также заявлял Накануне.RU, что цены на жилье подогревают растущие расходы на материалы, оборудование, зарплаты и те же дорогие кредиты, которые так же неподъемны для застройщиков, как и для остального бизнеса.

Теги: ключевая ставка, Центробанк, жилье


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