Голливудские фильмы могут снова стать доступными в российских онлайн-кинотеатрах

Переговоры о возвращении голливудских фильмов возобновили российские онлайн-кинотеатры со студиями кино. Их цель – вернуть их библиотеки и доступ к премьерным проектам. Об этом РБК сообщили два источника на медиарынке.

Читайте также: Российские кинотеатры вынуждают отказываться от голливудского пиратского проката

По словам PR-директора онлайн-кинотеатра Okko Артема Саргсяна, в последние дни "ситуация несколько изменилась".

"У нас возобновилось общение с некоторыми мейджорами, которые ранее не шли на контакт, что свидетельствует об изменении их категоричной позиции", — сказал он.

При этом говорить о возврате каталогов, премьерах и сроках пока рано, так как все зависит от политической ситуации.

Также о диалоге с Голливудом рассказали в "Кинопоиске". Директор по контенту Николай Буц рассказал РБК, что компания "с коллегами по рынку ведет переговоры вокруг большого пакета новинок Lionsgate", в числе которых ожидаемый летний кинопрокатный релиз "Балерина".

Как говорят эксперты этой сферы, основное препятствие в сотрудничестве с Голливудом — проблемы с платежами. Также за это время изменилось законодательство: например, вступили в силу ограничения на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

В пресс-службах онлайн-кинотеатров Wink и Kion воздержались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount и Universal.

Издание напоминает, что сразу после начала специальной военной операции в 2022 году киностудии Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount и Universal ушли с российского рынка.

Так, на "Кинопоиске" стали недоступны сериал "Друзья", фильмы "1+1", "Интерстеллар", "Властелин колец" и "Маска".