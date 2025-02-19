ВС РФ при освобождении Свердликово взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск

Российские военные взяли под контроль участок трассы Суджа – Рыльск в ходе освобождения Свердликова в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Как говорится в сводке ведомства, тульские десантники использовали результаты огневого поражения противника для штурма села.

О взятии Свердликово подразделениями группировки войск "Север" стало известно 17 февраля. Военкоры называли его ключевым населенным пунктом на этой автодороге. Освобождение Свердликово открывает российской армии дорогу на Суджу с северо-запада, пишет "Военный осведомитель".

17 января сообщалось, что армия России освободила больше 60% занятой ВСУ территории Курской области. За две недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" освобождены Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.