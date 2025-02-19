19 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

США разозлились на президента Украины

США разозлились на Владимира Зеленского, хотя раньше Америка выступала главным покровителем киевского режима. Об этом написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте"
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Он прокомментировал слова Дональда Трампа в адрес президента Украины, который произнес речь про американского лидера на Мюнхенской конференции.

"Трамп резко говорит об ответственности бандеровской куклы за начало войны, требует отчета о разворованных деньгах, новой легитимации просроченного существа на выборах и признания сложившихся на земле реалий", - написал Медведев.

При новой администрации США хотят максимально быстро завершить украинский конфликт. Вашингтон отказался от безграничной поддержки Киева и пошел на контакты с Москвой. Все это критикует Украина: на Мюнхенской конференции Зеленский в резких выражениях высказался о разговорах США об украинской проблеме. Представители стран Европы встретили выступление аплодисментами.

Ранее мы писали, что Трамп считает, что Украина могла бы завершить конфликт и не потерять территории еще несколько лет назад. Для этого надо было просто согласиться на переговоры – для этого было три года. Он отмечает, что на Украине давно не было выборов.

"Как бы мне не было грустно говорить, но у Зеленского сейчас 4% рейтинг", - сказал Трамп.

При этом, президент США не против размещения в Украине европейских военных, но американских там не будет. По мнению лидера США, Москва не планировала разрушать Киев, иначе это уже давно было бы сделано.

Теги: сша, украина, трамп, зеленский, медведев


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