Жительницу Талицкого района обвиняют в смерти ее двухлетнего сына

Жительница Талицкого района предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему двухлетнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Трагедия произошла 10 декабря 2024 года в доме в деревне Хомутинина Талицкого района. По версии следствия, мать затопила печь, оставила дверцу открытой, а дрова на предтопочном листе, после чего вышла во двор, где не менее 15 минут занималась хозяйственными делами. В доме в это время находился ее сын, которого женщина уложила спать в детскую кроватку рядом с печью.

Из-за незакрытой дверцы печи произошло возгорание находившегося напротив дивана. Огонь быстро распространился на стены и потолок, а после и на весь дом. Причиной смерти ребенка стало острое отравление продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Материалы дела направлены в Талицкий районный суд для рассмотрения по существу.