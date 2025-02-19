Bloomberg: Униженный Зеленский хотел выклянчить сведения о переговорах у саудовского принца

"Зеленский исключен из обсуждения США и Россией судьбы Украины", — с таким заголовком вышел материал в издании Bloomberg, посвященный итогам переговоров между США и Россией. Его положение незавидное, а сам он унижен.

Поехав в Турцию, чтобы быть поближе к Эр-Рияду, где проходили переговоры, но так и не дождавшись вызова, он в итоге отменил и визит в Саудовскую Аравию, который якобы был запланирован. Он хотел выпросить информацию о результатах переговоров от наследного принца Мухаммеда бен Салмана, но потом передумал.

Вместе с европейцами, шокированными переговорами, Зеленский ищет способы повлиять на президента США Дональда Трампа и что-то себе выторговать. Но он сильно рискует, пишет издание. При этом надеется, что посланник Трампа по Украине и России Кит Келлог посетит Киев, его отвезут к линии фронта и постараются убедить в необходимости учесть позицию Киева.

Характерно, что ранее бывший госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что "если вы не за столом переговоров в международной системе, то вы окажетесь в меню". Зеленский чует это и находится в подавленном состоянии. Он не записывает свои ролики с 13 февраля, то есть со следующего дня после телефонного разговора Трампа и Владимира Путина.

Бывший комик (former comedian) три года применял свой дар коммуникации, чтобы поддерживать военный конфликт, и ему удалось многое сделать на этом направлении. Теперь же перед ним, вероятно, самая сложная задача — избежать сделки России и США. На кону — его будущее и продолжение американской военной помощи, заключает издание.

Как пишет The New York Times, Зеленский узнал о проведении встречи в Эр-Рияде из СМИ. Украина пыталась донести до США свои пожелания, но там не стали и слушать. По словам госсекретаря Марко Рубио, они и близко не подходили к разговору в Эр-Рияде, где стороны решили вообще не принимать их в расчет. Американские переговорщики сосредоточились на "невероятных возможностях", которые откроются при улучшении отношений с Москвой

Как сообщалось, США и Россия согласны в том, что на Украине нужно провести выборы. Это подтверждает и выступление Трампа, который сказал, что ему грустно, но у Зеленского рейтинг 4%.

"Когда они захотят занять место за столом переговоров, разве народ Украины не должен будет сказать, что у нас давно не было выборов? И это не относится к России, это то, что исходит от меня, а также от многих других стран", — подчеркнул Трамп.

ВВС пишет о Зеленском, что "выживание его страны и его собственное будущее висят на волоске".