Екатеринбургских врачей подозревают в смерти новорожденной девочки

В больнице Екатеринбурга от прогрессирующего менингита скончался месячный ребенок. Следователи подозревают врачей и уже возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник в силовых структурах, девочка родилась в середине июля 2024 года, однако уже через два дня ее госпитализировали с острой инфекцией. Через месяц врачи констатировали смерть младенца от прогрессирующего менингита. Источник отметил, по данным анамнеза, есть основания полагать, что смерть могла наступить в результате ошибок со стороны медучреждений.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Под подозрением сотрудники сразу трех учреждений: частная клиника, где наблюдалась молодая мама, перинатальный центр и ГБ №11, где умер ребенок.

Официально в СКР по Свердловской области информацию по делу не комментируют.