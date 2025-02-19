Американские компании вернутся в Россию уже во втором квартале этого года

Ряд американских компаний вернется на российский рынок уже во втором квартале 2025 года. Об этом ТАСС сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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По его словам, процесс возвращения будет непростым.

"Но процесс возвращения для американских компаний будет непростым, так как многие ниши уже заняты", - сказал он.

Ранее Дмитриев заявил, что американский бизнес потерял свыше 300 млрд долларов на фоне ухода из России.По его данным, основные потери американских компаний пришлись на сектор IT и медиа ($123 млрд), компании потребительского сектора и здравоохранения потеряли $94 млрд, финансовые компании - $71 млрд, промышленность - $26 млрд, энергетика - $10 млрд. Суммарно потери американских компаний составили порядка $324 млрд.

Тем временем, планируют вернуться на российский рынок и европейские бренды. Они уже вернулись к диалогу с торговыми центрами.

Речь идет о европейском бизнесе, среди которых холдинг Inditex, развивающий такие торговые марки, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Massimo Dutti. Уже понятно, что возвращение на отечественный рынок будет долгим и сложным, заявили в Российском совете торговых центров (РСТЦ).