Против Пономарева* возбудили дело по статье о захвате власти

ФСБ РФ возбудила против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем.

Дело также заведено против "иных неустановленных лиц", сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало учреждение Пономаревым в ноябре 2022 политического движения "Съезд народных депутатов", деятельность которого была признана нежелательной на территории России. Учрежденный съезд ставит целью насильственный захват власти и изменение конституционного строя, отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, Пономарев* для захвата власти сотрудничает с украинским военизированным подразделением, признанном в России террористическим.

Пономарев* объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения. Его также обвиняют в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ.

Ранее в ФСБ заявляли, что Пономарев* с 2014 года активно поддерживает украинский режим и публично выступал против воссоединения Крыма с Россией. Он был единственным депутатом Госдумы, не поддержавшим это решение. После предъявленного ему Генпрокуратурой в 2014 году гражданского иска по факту незаконного получения средств инновационного центра "Сколково" в размере 9 млн рублей эмигрировал в США. В апреле 2015 года. Пономарева* лишили депутатской неприкосновенности. СКР возбудил уголовное дело по факту хищения 22 млн рублей центра "Сколково".

*внесен в реестр иноагентов, в реестр экстремистов и террористов