19 Февраля 2025
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале прекратили полномочия депутата, полгода не появлявшегося на заседаниях думы

На Среднем Урале досрочно прекращены полномочия местного депутата. Он не появлялся на заседаниях городской думы в течение полугода.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что депутат Александр Некрасов с апреля по октябрь 2024 года отсутствовал на заседаниях думы Серовского муниципального округа восьмого созыва. При этом о причинах неявки народный избранник аппарат думы не информировал.

"Регламентом думы Серовского муниципального округа установлена обязанность народных избранников присутствовать на всех заседаниях и комиссиях, членами которых они являются. Об отсутствии выборное лицо заблаговременно должно проинформировать аппарат представительного органа с указанием причин", - пояснили в прокуратуре.

По закону, полномочия депутата прекращаются в случае отсутствия без уважительных причин на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд. Прокуратура внесла на рассмотрение в Серовскую думу вопрос о досрочном прекращении полномочий Некрасова. Депутаты поддержали это требование, прекратив полномочия своего коллеги.

Теги: депутат, полномочия, дума, прокуратура, Серов


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