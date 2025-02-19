Артем Жога заявил, что главная цель СВО достигнута

Полномочный представитель президента в УрФО, герой ДНР Артем Жога во вторник, 18 февраля, встретился со студентами УрГПУ и педагогического колледжа. Главной темой разговора стало проведение специальной военной операции и ее основные цели, рассказали в пресс-службе полпредства.



"Президентом были озвучены цели СВО. Но, по моему мнению, самая главная цель специальной военной операции – достигнута. Это консолидация общества. Это объединение всех наших людей, от мала до велика, разных профессий, разного социального статуса, от простых рабочих до генеральных директоров и политиков. Все мы объединились в одном общем порыве и с одной общей целью – Победой!" – поделился Артем Жога.

Встреча прошла в рамках проекта "Знание. Герои", посвященного Дню защитника Отечества. С 17 по 27 февраля в каждом из российских регионов приглашенные Герои России, участники СВО, военные корреспонденты и все, кто служил на благо страны, проводят лекции подрастающему поколению и отвечают на самые интересующие вопросы.

Полпред обсудил с будущими специалистами темы патриотизма, поговорил о чувстве долга и гражданской позиции современной молодежи, высказал мнение о введении военной подготовки в школах и ответил, как прошла его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Особое внимание Артем Жога уделил волонтерскому движению и их незаменимой помощи на СВО.

Он также подчеркнул, что, невзирая на трудности, российское государство и общество только укрепилось за последние три года.