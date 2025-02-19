Трамп после переговоров в Эр-Рияде "закатал в асфальт" Зеленского

Очень хорошей назвал встречу России и США в Эр-Рияде Дональд Трамп. Как сказал американский лидер, его уверенность в урегулировании в Украине укрепилась.

Также Трамп считает, что Украина могла бы завершить конфликт и не потерять территории еще несколько лет назад. Для этого надо было просто согласиться на переговоры – для этого было три года.

Он отмечает, что на Украине давно не было выборов.

"Как бы мне не было грустно говорить, но у Зеленского сейчас 4% рейтинг", - сказал Трамп.

При этом, президент США не против размещения в Украине европейских военных, но американских там не будет. По мнению лидера США, Москва не планировала разрушать Киев, иначе это уже давно было бы сделано.

"Украине придётся заплатить, или выяснить, куда делись деньги. Кажется, Зеленский сам говорил, что не знает, где половина денег, которые дали США", - отметил Трамп.

Он добавил, что Владимир Зеленский — "абсолютно некомпетентный президент, делает нелепые заявления, и его руководство позволило конфликту продолжаться".

Российский обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что фактически Трамп "закатал в асфальт" Зеленского.

Ранее Дональд Трамп сказал, что Украина должна гарантировать безопасность американских "инвестиций", так как однажды она может "стать Россией".

"Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, а могут и не заключить. Однажды они могут стать частью России, а могут и не стать", — заявил президент США в интервью Fox News.

По его словам, Вашингтон выделил Украине более $300 млрд, тогда как Европа — только $100 млрд. Теперь он желает компенсировать эти вложения за счет больших запасов украинских редкоземельных металлов, нефти и газа.

Владимиру Зеленскому на обдумывание сделки с США по редкоземельным металлам дали всего один час. Предложение украинским властям передал на прошлой неделе глава Министерства финансов США Скотт Бессент.