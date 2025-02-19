План "Ковер" ввели в пяти российских аэропортах

План "Ковер" ввели в аэропортах Ижевска и Кирова. Ранее также запретили полеты в воздушных гаванях Казани, Нижнекамска и Ульяновска, сообщает Telegram-канал Росавиации.

Предварительно, аэропорты закрыты из-за угрозы атаки украинских беспилотных леательных аппаратов (БПЛА).

Второго февраля вводили временные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Также были закрыты гавани в Астрахани, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске

15 февраля ограничения на прием и вылет самолетов действовали сразу в семи российских аэропортах: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

Сигнал "Ковер" подают органы противовоздушной обороны в исключительных случаях: при незаконном пересечении государственной границы, в случае применения оружия и боевой техники ВС РФ по воздушному судну-нарушителю, при появлении в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов.

План "Ковер" не предусматривает эвакуации пассажиров или других гражданских лиц, находящихся в аэропорту.