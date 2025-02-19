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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Иностранные бренды вернулись к диалогу с российскими торговыми центрами

Крупные иностранные бренды одежды вернулись к диалогу с российскими торговыми центрами.

Речь идет о европейском бизнесе, среди которых холдинг Inditex, развивающий такие торговые марки, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Massimo Dutti. Уже понятно, что возвращение на отечественный рынок будет долгим и сложным, заявили в Российском совете торговых центров (РСТЦ).

Как заявил член президиума РСТЦ Дмитрий Томилин, в структуре мировых продаж зарубежных брендов доля РФ составляла от 3% до 15% в зависимости от компании, это шестое-восьмое место в иностранных рейтингах. По его словам, зарубежные бренды начали выходить на связь, однако конкретных шагов компании пока не делали.

Тем временем, места европейцев в торговых центрах уже заняты: центральные площадки забрали такие отечественные компании, как Lime, Stockmann, Gloria Jeans, Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и другие), часть ушла другим иностранцам, например из Ливана — Maag, Ecru и Dub. Поэтому быстро вернуться европейским брендам будет некуда, сообщают "Известия".

До 350 иностранных компаний могут вернуться в этом году в Россию, считают аналитики российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group.

Теги: бренды, одежда, торговля, бизнес


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Ранее 17.02.2025 10:27 Мск 350 иностранных компаний могут вернуться в этом году в Россию

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