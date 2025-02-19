Путин назначил Борисова своим спецпредставителем по космосу

Президент России Владимир Путин назначил бывшего руководителя "Роскосмоса" Юрия Борисова специальным представителем главы государства по международному сотрудничеству в области космоса.

Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов. До Борисова этот пост чуть больше года занимал космонавт Сергей Крикалев. Отдельным президентским указом он освобожден от должности.

Напомним, новым руководителем госкорпорации "Роскосмос" назначен замминистра транспорта России Дмитрий Баканов.