Трамп не исключил возможность встречи с Путиным до конца февраля

Американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным до конца февраля.

"Возможно", - заявил глава государства.

Также глава Белого дома указал, что Украине нужны выборы, если Киев хочет получить место за столом переговоров. По его словам, рейтинг украинского президента Владимира Зелинского среди граждан — 4%.

Напомним, помощник президента Юрий Ушаков заявил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно, но она вряд ли состоится на следующей неделе. Президент РФ сам решит, когда начнутся контакты, подчеркнул он.