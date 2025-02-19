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Происшествия В России
Фото: Россия 24

Новак: Снизились объемы прокачки нефти по КТК после атаки БПЛА

Объемы перекачки нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) упали на 30–40% после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным и правительством заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на восстановление уйдет как минимум несколько месяцев. Новак указал, что на объекте использовалось энергетическое оборудование стран Запада — газотурбинная установка компании Siemens. Для его восстановления необходимо проделать большую работу.

Вице-премьер со ссылкой на оценку экспертов подчеркнул, что атака беспилотников стала ответом США со стороны Киева в связи с российско-американскими переговорами, которые были запланированы. По мнению Новака, эта атака была направлена против иностранных акционеров, которым принадлежит нефть, которая перекачивается по трубопроводу. По трубопроводу прокачивается нефть, которая добывается на территории Казахстана, сообщает "Интерфакс".

НПС "Кропоткинская" расположена в Краснодарском крае. 17 февраля она подверглась атаке БПЛА. Беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены металлическими поражающими элементами.

Теги: Новак, нефть, беспилотники, ВСУ


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