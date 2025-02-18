18 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика
Фото: Накануне.RU

МИД РФ: Евросоюз выступает в пользу дальнейшей эскалации украинского конфликта

Мюнхенская конференция по безопасности наглядно показала, что Евросоюз однозначно выступает в пользу дальнейшей эскалации украинского конфликта. Такое заявление сделал директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в Telegram-канале.

Дипломат обратил внимание на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, о том, что "Брюссель проповедует "мир через силу".

"В понимании главы евродипломатии Каи Каллас, "ЕС должен перераспределять некоторые ресурсы, чтобы обеспечить продолжение военных действий Украиной". Именно европейцы стоят за вброшенным проектом резолюции ГА ООН в привязке к третьей годовщине СВО. Сделанные ими в Мюнхене заявления не мешают продолжать агитировать государства Мирового большинства в поддержку данного "продукта". Рвение западников протащить очередную антироссийскую резолюцию объяснимо: избежать ответственности за эскалацию, сделав вид, будто покровители Киева ратуют за многостороннюю дипломатию", - заявил Логвинов.

Он отметил, что это происходит на фоне состоявшихся сегодня в Эр-Рияде переговоров российской и американской делегаций и по итогам 61-й Мюнхенской конференции, ставшей, по словам главы конференции, "кошмарным сном для Европы". Он заявил, что проект резолюции "попытка есовцев сделать хорошую мину при плохой игре" и назвал символичным то, что "проект резолюции был вброшен в годовщину эскалации "евромайдана" в феврале 2014 года и накануне годовщины самого вооруженного антиконституционного госпереворота в Киеве, совершенного в нарушение соглашения от 21 февраля. ФРГ, Франция и Польша под этим документом свои подписи поставили, но гарантии не выполнили".

По ловам Логвинова, предложенный есовцами проект резолюции – это попытка реанимировать абсолютно тупиковый и доказавший свою полную бесперспективность т.н. Бюргенштокский процесс теперь уже на ооновской площадке. Документ нужен лишь для того, чтобы те, кто на самом деле заинтересованы в продолжении конфликта, могли прикрыться якобы международной поддержкой. Подобная уловка уже была опробована на т.н. "саммите мира".

При этом Логвинов отметил, что все больше стран Глобального Юга хорошо понимают, что всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование конфликта в любой точке мира возможно только при условии устранения его первопричин и подчеркнул, что в проекте резолюции нет ни слова о первопричинах украинского кризиса, что доказывает, что цель документа - поддерживать внимание мирового сообщества к самому конфликту, но не предлагать конкретные шаги по его политико-дипломатическому урегулированию.

Теги: Евросоюз, МИД РФ, украинский конфликт


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