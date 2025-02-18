Гордума Астрахани единогласно поддержала коррективы Положения о почетных гражданах в год 80-летия Победы

Городская Дума Астрахани единогласно поддержала инициативу Президента России, внесены изменения в Положение о почетных гражданах в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, этот шаг – дань глубокого уважения подвигу поколения Победителей.

В Большом зале администрации города Астрахани сегодня прошли заседания комитетов гордумы: по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции, комитета по городскому хозяйству и благоустройству города.

На комитете по нормотворчеству одним из основных вопросов было внесение изменений в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Астрахани».

Депутаты гордумы единогласно поддержали и вынесли на рассмотрение на заседание думы проект решения Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Город Астрахань» от 07.03.2006 № 29 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Астрахани».

Документ разработан в целях реализации, поддержанной Владимиром Путиным инициативы Министерства обороны РФ, позволит присвоить участникам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин города Астрахани». Поправки добавляют в положение новый раздел, регламентирующий присвоение почетного звания участникам Великой Отечественной войны.

«Почетный гражданин – это прежде всего знак уважения к пройденному жизненному пути человека, прямое свидетельство его высоких достижений, созидательной деятельности на благо города, родного Отечества. В юбилейный год присвоение звания почетного гражданина участникам Великой Отечественной войны – возможность еще раз поблагодарить поколение Победителей», - отметил Игорь Седов.

В настоящее время в Астрахани проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войн