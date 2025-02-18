Туристическая индустрия — приоритет стратегии инвестиционного развития Тюменской области

В Тюмени 18 февраля, стартовал первый в России Термальный конгресс. В нем участвуют представители туристической отрасли, органов власти, эксперты и инвесторы в сфере туризма и гостеприимства, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков подчеркнул, что Тюменская область смогла сформировать уникальный туристический продукт, который действительно заметен на внутрироссийском туристическом рынке.

"Интерес иностранных туристов к Тюмени достаточно динамично растет. Примечательно, что именно тюменцы стали инициаторами первого Термального конгресса. Это уже осознанный курс на более детальную работу в этом направлении", - заявил он.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что оздоровительный отдых становится востребованным не только у старшего поколения, но и у молодежи, семей с детьми.

"Всего более 20-ти термальных комплексов разного уровня предлагают свои услуги жителям и гостям региона. Посещаемость термальных объектов выросла в полтора раза за последние пять лет и составила более 1,4 млн гостей в 2024 году. На площадке Термального конгресса объединились эксперты отрасли, чтобы обсудить дальнейшее развитие оздоровительного туризма. Мы открыты для взаимодействия и готовы делиться своими наработками в сфере гостеприимства", - заявил губернатор.

Термальный конгресс будет проходить в Тюмени 18 и 19 февраля. Программа включает обсуждения, панельные дискуссии, стратегические сессии и обмен мнениями при участии более 30 спикеров.