На Украине нужно провести выборы: одно из условий соглашения

Трехступенчатый мирный план для решения конфликта на Украине предлагают США и Россия. Он включает в себя прекращение огня и выборы на Украине. Так сообщает телеканал Fox News, пишут Известия.

Только после этого будет подписано окончательное соглашение.

При этом, проведение выборов на Украине - одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования, считают в Москве и Вашингтоне.

В Эр-Рияде сегодня закончились российско-американские переговоры. Они продолжались 4,5 часа.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно, но она вряд ли состоится на следующей неделе. Президент РФ сам решит, когда начнутся контакты, подчеркнул он. Также Ушаков заявил, что отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время.

По словам помощника президента, переговоры РФ и США прошли "неплохо", делегации провели "очень серьезный разговор по всем вопросам". Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заключил он.