Владельцы крупнейшего налогоплательщика Крыма подозреваются в финансировании ВСУ

Владельцы крупнейшего плательщика налогов в Крыму - Пивобезалкогольного комбината "Крым" - участвовали в финансировании ВСУ, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Работа антитеррористической комиссии показали, что собственники, которые прячутся за границей, самым активным образом участвуют в финансировании ВСУ и спонсировании террористических актов", - сказал Константинов в эфире канала "Россия 24".

По его словам, предприятие подлежит национализации, компенсация собственникам не предусмотрена.

Ранее Константинов сообщил о том, что вскоре будет принято решение о национализации различных объектов, "принадлежащих врагам Крыма и России". В списке – 114 наименований, то есть более 720 объектов движимого и недвижимого имущества.

Среди наиболее известных крымчанам и крупных организаций, которые подлежат национализации, – АО "Пивобезалкогольный комбинат Крым", ООО "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, ООО "Сакские минеральные воды", ООО "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке, а также имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой.