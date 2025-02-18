В Эстонии опровергли вывод из страны войск США

В Эстонии опровергли вывод из страны американских войск. Высказался министр обороны страны Ханно Певкур.

Он считает, что не стоит поддаваться слухам, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп согласится вывести войска из стран Балтии и западных стран Европы. США больше не могут считаться надежным союзником для этих государств. Европа должна начать быстро готовиться к тому, что гарантии безопасности со стороны Вашингтона будут окончательно отменены. С этой целью им необходимо создать автономную оборонную промышленность. Данный процесс также предполагает разработку европейского пакта о взаимном обеспечении безопасности. В то же время администрация Трампа будет оказывать большое давление на европейцев, заставляя их покупать больше оружия производства США, отмечает издание.