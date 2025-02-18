Работать над нормализацией дипотношений будут Россия и США

Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились работать над нормализацией дипотношений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдеп, пишут Известия.

Они планируют создать механизм консультаций, чтобы побороть "раздражители" в отношениях США и России, а также договорились о сотрудничестве по общим геополитическим интересам.

Но, как отметили стороны, одной встречи для решения украинского конфликта недостаточно.

Рубио и Лавров также договорились о сотрудничестве по вопросам экономики, которые могут появиться после урегулирования конфликта на Украине.

Накануне Рубио и Лавров пообщались по телефону. Как сообщал Коммерсант, госсекретарь США призывает наладить работу посольств в двух странах. По его словам, нормальное функционирование дипмиссий необходимо для успехов в переговорном процессе. Сейчас посольства в обеих странах работают в ограниченном режиме.

Сегодня в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры. Они продолжались 4,5 часа. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно, но она вряд ли состоится на следующей неделе. Президент РФ сам решит, когда начнутся контакты, подчеркнул он. Также Ушаков заявил, что отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время.

Как заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, роль ЕС в переговорах по украинскому урегулированию исключена,

"Если Европа действительно хочет сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта, то сделать это очень просто - прекратить оказание всяческой военной и иной поддержки киевскому режиму", - отметил дипломат.

По его словам, на сегодняшний день ничто не свидетельствует о возможном прорыве в отношениях с Европой.