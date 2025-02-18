В Госдуме назвали "бескрайним цинизмом" предложение пенсионерам "пахать на автомойке" от самого богатого депутата Сургута

Самый богатый сургутский депутат Евгений Барсов, ранее состоявший в партии "Единая Россия", а теперь представляющий ЛДПР, стал участником крупного скандала. Он посоветовал российским нуждающимся пенсионерам зарабатывать на автомойках. Видеоролики появились в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

В первом ролике Барсов предложил пенсионерам мыть машины, чтобы зарабатывать больше.

"Ну, пахать надо. Ну, как пахать. Мой машину, да и мой. Со шланга че ее поливать. Правильно? Поэтому вот для тех, кто, как говорится, боится остаться без работы или там без средств к существованию - идите на автомойку. Как я уточнил, люди работают, так сказать для всеобщего блага. Даю информацию, на мойках можно заработать", - говорит депутат в первом видео.

Ролик спровоцировал волну хейта и уже вскоре депутат поспешил оправдаться, заявив, что его слова вырвали из контекста и что своими словами он хотел подбодрить пенсионеров.

"Сейчас в СМИ большой ажиотаж, меня поносят со всех сторон. Я делаю заявление, что смысл ролика извращен в СМИ. Во-вторых, я хочу сказать, что в ролике есть моя фраза, где сказал я, что я хочу поделиться информацией. После того, как мне хозяин автомойки сказал: да, он меня возьмет в мои 67 лет, я решил поделиться этой информацией со своими знакомыми и друзьями-пенсионерами. И там же в ролике есть фраза, где я говорю: что мне спокойней стало, что можно где-то в мои годы найти какую-то подработку или работу. То есть в нашем городе есть возможность найти работу в такие годы, подработку, работу. Непредвзятое отношение в нашем городе. Об этом я и хотел сказать. И еще плюс вопросы такие: "не слабо ли мне пойти и поработать и помыть машины?" Я говорю: не слабо. Я пойду и поработаю. За деньги. А деньги, которые я получу от этой работы, я отправлю на развитие авиации и авиационного спорта", - сказал Барсов.

Отметим, что Барсов считается самым богатым депутатом. В 2018 году депутат указывал в декларации доход в 33,5 млн рублей, а в 2019 году — 72,3 млн рублей. Сейчас он возглавляет федерацию самолетного спорта ХМАО.

Ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Юрий Афонин.

"Работа на автомойках – весьма тяжелая физически, она совсем не для пожилых людей. Пенсия по старости для всех трудящихся для того и была введена Советской властью, чтобы человек не был вынужден работать до самой могилы, надрывая последние силы. У нас, коммунистов, совсем другой план: заставить владельцев самолетов, десятков объектов недвижимости и прочих богатств платить нормальные налоги, а также возвратить государству присвоенную ими в 90-е народную собственность. Тогда государство сможет платить нормальные пенсии. Также совершенно необходимо вернуть советские границы пенсионного возраста: 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Мы выносим этот вопрос на Народный референдум. А когда богатеи предлагают пенсионером "пахать", это какой-то совершенно бескрайний цинизм", - прокомментировал коммунист.