Ушаков: Встреча Путина и Трампа вряд ли состоится на следующей неделе

В Эр-Рияде закончились российско-американские переговоры. Они продолжались 4,5 часа. По данным журналистов, работающих на месте событий, итоговая пресс-конференция начнется около 15.30 мск.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно, но она вряд ли состоится на следующей неделе. Президент РФ сам решит, когда начнутся контакты, подчеркнул он. Также Ушаков заявил, что отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время.

По словам помощника президента, переговоры РФ и США прошли "неплохо", делегации провели "очень серьезный разговор по всем вопросам". Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заключил он.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал переговоры в Эр-Рияде позитивными, пишет РИА Новости. По его словам, Россия и США на переговорах обсудили то, что две великие страны не могут не общаться друг с другом.