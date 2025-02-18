Захарова: Европе пора просыпаться от своего "кошмарного сна"

Европе пора просыпаться от своего "кошмарного сна". Так на брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут Известия.

Ранее глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген назвал прошедший форум "кошмарным сном для Европы". В ответ Захарова задает вопрос, когда она собирается просыпается. Представитель МИД отметила, что Западная Европа давно пребывает в том состоянии, когда не может трезво оценивать окружающую реальность.

Захарова подчеркнула, что ЕС вместо улучшения жизни своих граждан — готовится к конфликту с Россией и продолжает разрушать свою промышленность и наращивать военные бюджеты.

Ранее Захарова отметила нервозную реакцию Запада на российско-американские переговоры. Она добавила, что помощь и поддержка Киева может аукнуться многим представителям европейских элит. В день переговоров европейские лидеры созывают парламенты - так уже поступили в Швеции и Финляндии.

Сегодня глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предупредил, что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия. Паппергер заявил, что Европа осталась за "детским столом" в переговорах по Украине, по его мнению, это следствие десятилетий недофинансирования оборонной промышленности.