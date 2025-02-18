Бастрыкин указал Свердловскому СК на недоработки в расследовании преступлений в сфере нацпроектов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по расследованиям преступлений в сфере национальных проектов. У него появились вопросы к ряду следственных управлений.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Бастрыкин выслушал доклады руководителей СУ СК России по республике Марий Эл, Ставропольскому краю, Ярославской области и Свердловской области, где допущены недоработки на данном направлении. Заслушав доклады, глава федерального ведомства потребовал активизировать деятельность по выявлению имущества обвиняемых и связанных с ними лиц, которое может быть арестовано.

Также он поручил незамедлительно давать поручения оперативно-розыскным органам, направлять запросы в надзорные и контролирующие структуры, запрашивать у финансовых и кредитных организаций важную для возмещения ущерба информацию.

"Следует обеспечить привлечение к строгой уголовной ответственности всех виновных, особенно высокопоставленных чиновников, а также добиваться максимального возмещения причиненного ущерба казне государства", - подчеркнул Бастрыкин.

По озвученным на совещании данным, в 2025 году в России планируется запустить 20 нацпроектов, большинство из которых развивают и дополняют предыдущие. До конца 2030 года для их реализации из федеральных ресурсов будут направлены 40 триллионов рублей, а еще 13 триллионов планируется привлечь из внебюджетных источников.