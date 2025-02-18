Захарова: истерику вызвали у Запада российско-американские переговоры

Нервозную реакцию Запада на российско-американские переговоры отмечает РФ. Как сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, они вызывают у него истерику, пишут Известия.

Захарова добавила, что помощь и поддержка Киева может аукнуться многим представителям европейских элит.

Тем временем, как передает телеканал CNN, Украина и Евросоюз суетятся из-за того, что Дональд Трамп торопится заключить сделку с Владимиром Путиным, сообщают Известия. В день переговоров европейские лидеры созывают парламенты - так уже поступили в Швеции и Финляндии.

Как пишет издание Associated Press, переговоры могут стать важнейшим шагом новой американской администрации по изменению политики США. Журналисты Bloomberg считают, что Вашингтон и Москва хотят завершить конфликт на Украине без участия Киева.

Переговоры США и России стартовали сегодня в столице Саудовской Аравии, сообщает SHOT. В Эр-Рияд прилетели глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Встреча посвящена "восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", а также "подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", сообщал Кремль.