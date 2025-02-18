Госдума ратифицировала договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии

Депутаты Госдумы ратифицировали договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности Союзного государства.

Согласно документу, Москва и Минск будут считать вооруженное нападение на участника Союзного государства как агрессию против объединения в целом. Кроме того, участники соглашения могут применить российское ядерное оружие в случае, если в отношении одной из сторон проявляется агрессия с применением обычного оружия, которая создает "критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности".

Документ подписан президентами двух стран 6 декабря 2024 г.