Украина хочет получить от МВФ $2,7 млрд

Министерство финансов Украины заявило о намерении получить от Международного валютного фонда (МВФ) $2,7 млрд. Деньги хотят получить по результатам четырех квартальных пересмотров.

О таких планах говорится в сообщении по итогам встречи министра финансов Украины Сергея Марченко и главы Нацбанка Андрея Пышного с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой в Саудовской Аравии. Деньги дадут в случае выполнения различных условий. Во время ревизий эксперты фонда оценят выполнение Киевом условий меморандума об экономической и финансовой политике, в частности исполнение бюджета, состояние международных резервов и проведение реформ, пишет ТАСС.

Ранее €3 млрд перечислил Украине Евросоюз в виде очередного транша кредита от группы семи (G7). Глава евродипломатии Кая Каллас уточнила также, что этот кредит будет погашаться за счет экспроприированных "доходов от активов России". По её словам, ЕС таким образом намерен "поддерживать украинскую экономику, чтобы высвободить [украинские] деньги на военные нужды". Всего G7 планирует выделить кредит Украине в сумме до 50 млрд евро. Его выделяют на срок в 40 лет.