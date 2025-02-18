18 Февраля 2025
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Новая очистная станция на озере Дедюхино обеспечит чистой водой жителей Сладковского и Абатского районов

Новая очистная станция на озере Дедюхино позволит обеспечить питьевой водой жителей Сладковского и Абатского районов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Строительство водоочистных сооружений начнется в 2025 году. Мощность новой станции составит 130 куб. метров воды в час.

Это позволит обеспечить чистой водой около 80% населения Сладковского района, в том числе и малые деревни, куда питьевая вода доставляется автотранспортом. Планируется, что чистая вода будет прокачиваться в населенные пункты соседнего Абатского района.

Площадку для строительства водоочистных сооружений в Сладковском районе уже осмотрел директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев. Он отметил, что работа по улучшению качества водоснабжения региона будет продолжена.

"Улучшение качества коммунальных услуг – это приоритет работы Правительства Тюменской области. В 2024 году запущены крупные водоочистные сооружения в селе Упорово. В 16-ти населенных пунктах Тюменской области будут установлены новые павильоны питьевой воды. Также в этом году канализационные очистные сооружения построят в Юргинском и Упоровском районах", - прокомментировал Семен Тегенцев.

Теги: питьевая вода, водоочистные сооружения, озеро Дедюхино


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