Томские власти подвели итоги реализации нацпроектов в социальной сфере региона

В ходе пресс-конференции заместитель губернатора Томской области Светлана Грузных рассказала об итогах реализации нацпроектов в социальной сфере региона. И сообщила подробности о старте новых национальных проектов и программ поддержки.

Итак, по нацпроекту «Здравоохранение» в Томской области построены новый хирургический корпус, детская поликлиника, 46 ФАПов и 6 амбулаторий. Общий объем финансирования здесь составил почти 16 млрд рублей в течение 6 лет. Более 700 медицинских специалистов были приняты на работу в сельские больницы Томской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с 2019 по 2024 годы.

С 2025 года аналогичные программы будут реализовываться по новому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Также в регионе сформируют бригаду профильных врачей для командировок в районы, состав профильных специалистов будет сформирован с учетом заявок районных больниц. Самыми востребованными по предварительным данным стали пульмонологи, кардиологи, эндокринологи и онкологи.

Как сообщила вице-губернатор, сфера здравоохранения с 2025 года также будет развиваться и по нацпроекту «Семья». Предполагается, что медорганизации, в том числе перинатальный центр, в рамках реализации этого нацпроекта получат современную медтехнику. В нацпроекте останется также программа проведения процедур ЭКО бесплатно для пациентов за счет средств ОМС.

Также Светлана Грузных рассказала, что по нацпроекту «Демография» выплаты на детей получили более 60 тысяч семей региона. В Томской области построили 19 новых детсадов, физкультурно-спортивный комплекс в селе Молчаново, 20 спортплощадок ГТО, 180 малых спортивных площадок в 18 муниципалитетах, 5 универсальных спортивных площадок. В Томской области в 2024 году в лагерях и санаториях отдохнули на 3 тысячи детей больше, чем в 2023-м. Оздоровительная кампания проводится не только во время летних каникул, но и зимой, весной и осенью.

С 2025 года появятся новые меры поддержки семей. В частности, будут созданы в женских консультациях службы по подготовке семьи к рождению ребенка, будет проводиться бесплатное прохождение подготовительного этапа ЭКО и оказываться бесплатные услуги «социальной няни».

В рамках реализации национального проекта «Кадры» во всех муниципалитетах Томской области модернизируются службы занятости, предприятия будут получать субсидии на переезд работников из других регионов. Начинается и проект по трудоустройству ветеранов СВО «СВОя карьера», в рамках которого специалисты кадровых центров Томской области помогут участникам СВО адаптироваться на рынке труда, пройти переобучение на другую профессию или открыть свое дело.

На данный момент на рынке труда региона имеется более 8 тысяч вакансий. Самая большая потребность в кадрах фиксируется в сферах здравоохранения, социальных услуг, образования, государственном управлении, в сфере обрабатывающих производств.

Более 300 тысяч жителей Томской области получали социальные выплаты в 2024 году, наибольший объем которых пришелся на оплату ЖКУ, которыми пользуются 137,8 тысяч человек.